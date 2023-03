Fondazione della Comunità Bergamasca: 1,3 milioni di euro per il sociale, la cultura e l’ambiente (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Ammontano a 1,3 milioni di euro i contributi economici suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del sociale, della cultura e dell’ambiente, le tre principali aree d’intervento dellaFondazione della Comunità Bergamasca. Risorse che saranno distribuite attraverso 8 bandi valorizzando i fondi territoriali che Fondazione Cariplo destina alla provincia di Bergamo annualmente (1,5 milioni di euro) con l’obiettivo di attivare iniziative del territorio utili a rispondere a bisogni crescenti, dalla povertà all’inclusione sociale, dalla tutela dei beni storicoartistici all’educazione ambientale, attraverso il coinvolgimento capillare ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Ammontano a 1,3dii contributi economici suddivisi in azioni specifiche nell’ambito dele del, le tre principali aree d’intervento. Risorse che saranno distribuite attraverso 8 bandi valorizzando i fondi territoriali cheCariplo destina alla provincia di Bergamo annualmente (1,5di) con l’obiettivo di attivare iniziative del territorio utili a rispondere a bisogni crescenti, dalla povertà all’inclusione, dalla tutela dei beni storicoartistici all’educazione ambientale, attraverso il coinvolgimento capillare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : CLAMOROSO: You Tube ha comunicato alla @fleinaudi di aver bloccato il canale della Fondazione. Il nostro Presiden… - grutli : RT @fleinaudi: CLAMOROSO: You Tube ha comunicato alla @fleinaudi di aver bloccato il canale della Fondazione. Il nostro Presidente @avvbe… - Napalm51 : RT @ImolaOggi: YouTube oscura il canale della Fondazione Einaudi per una frase sui 'vaccini' perchè 'non sono ammesse affermazioni che cont… - Gianluc68325330 : RT @ImolaOggi: YouTube oscura il canale della Fondazione Einaudi per una frase sui 'vaccini' perchè 'non sono ammesse affermazioni che cont… - TeneraValse : RT @ilmanifesto: Per il 50° della morte dello scrittore di Belluno, Fondazione Mondadori pubblica a cura di Angelo Colombo la corrispondenz… -