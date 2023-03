Foggia: fra le accuse a vario titolo, tentato omicidio di un militare. Arrestati tre minorenni Carabinieri (Di martedì 21 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in IPM e a due di collocamento in comunità, emesse dall’Ufficio GIP del Tribunale per i minorenni di Bari, nei confronti di tre giovanissimi Foggiani presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentatoomicidio e rapina impropria aggravata.L’attività d’indagine, condotta dal personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni diBari, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, anche grazie al contributo determinante del personale della Sezione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in IPM e a due di collocamento in comunità, emesse dall’Ufficio GIP del Tribunale per idi Bari, nei confronti di tre giovanissimini presunti responsabili, a, dei reati die rapina impropria aggravata.L’attività d’indagine, condotta dal personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per idiBari, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, anche grazie al contributo determinante del personale della Sezione ...

