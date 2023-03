Florence Pugh: "Mia nonna ha preso in giro Chris Pine dicendo che era più famosa di lui" (Di martedì 21 marzo 2023) Alla Mostra del Cinema di Venezia, la nonna di Florence Pugh ha potuto godersi la fama raggiunta tra i fan della nipote, scherzando ai danni di Chris Pine. L'esperienza di Chris Pine al Festival di Venezia sembra non sia stata delle più facili: oltre all'ormai famosa diatriba legata a un presunto sputo di Harry Styles, ora Florence Pugh ha rivelato che l'attore ha affrontato anche dei commenti molto ironici. A "prendere di mira" l'attore è stata infatti la nonna dell'attrice, soprannominata con affetto Granzo Pat. Jimmy Fallon ha ospitato Florence Pugh nel suo talk show a New York e ha avuto modo di relazionarsi con la nonna dell'attrice, ammettendo: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Alla Mostra del Cinema di Venezia, ladiha potuto godersi la fama raggiunta tra i fan della nipote, scherzando ai danni di. L'esperienza dial Festival di Venezia sembra non sia stata delle più facili: oltre all'ormaidiatriba legata a un presunto sputo di Harry Styles, oraha rivelato che l'attore ha affrontato anche dei commenti molto ironici. A "prendere di mira" l'attore è stata infatti ladell'attrice, soprannominata con affetto Granzo Pat. Jimmy Fallon ha ospitatonel suo talk show a New York e ha avuto modo di relazionarsi con ladell'attrice, ammettendo: ...

