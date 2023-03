Flat Tax in busta paga: in arrivo aumenti per questa categoria di lavoratori (Di martedì 21 marzo 2023) Al centro del Governo Meloni è stato introdotto la Flat Tax che è stata estesa ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, oltre che ai lavoratori autonomi, piccole imprese e professionisti con fatturati di importo medio-elevato. La “tassa piatta” o Flat Tax consente di “appiattire” tutte le tasse presenti in busta paga, condensandole in unica tassa. Da anni esiste una Flat Tax per le Partite IVA Forfettarie, ma il Governo Meloni starebbe valutando la possibilità di introdurre la tassa piatta anche per i dipendenti del settore pubblico e privato. Ad oggi manca una legge che prevede questa tassazione a favore dei lavoratori dipendenti del comparto privato e pubblico. L’anno 2023 potrebbe essere l’anno dell’introduzione di una ... Leggi su blowingpost (Di martedì 21 marzo 2023) Al centro del Governo Meloni è stato introdotto laTax che è stata estesa aidipendenti e ai pensionati, oltre che aiautonomi, piccole imprese e professionisti con fatturati di importo medio-elevato. La “tassa piatta” oTax consente di “appiattire” tutte le tasse presenti in, condensandole in unica tassa. Da anni esiste unaTax per le Partite IVA Forfettarie, ma il Governo Meloni starebbe valutando la possibilità di introdurre la tassa piatta anche per i dipendenti del settore pubblico e privato. Ad oggi manca una legge che prevedetassazione a favore deidipendenti del comparto privato e pubblico. L’anno 2023 potrebbe essere l’anno dell’introduzione di una ...

