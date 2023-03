Fisco, in arrivo nuovo concordato preventivo. Tasse bloccate per due anni (Di martedì 21 marzo 2023) Fra le diverse novità in arrivo in ambito fiscale, desta particolare interesse l’ipotesi di un concordato preventivo biennale tra Fisco e aziende cui il governo sta pensando nell’ambito del ddl delega sulla riforma fiscale. Un concordato che bloccherebbe le Tasse per due anni a PMI e piccole Partite Iva e, nelle intenzioni del Ministero delle Finanze, dovrebbe riscrivere le regole della lotta all’evasione fiscale in senso preventivo e non più repressivo. Cambio di paradigma “I precedenti governi – aveva detto Giorgia Meloni in una intervista di inizio febbraio al Sole 24 Ore – hanno portato avanti la lotta all’evasione fiscale puntando su sistemi poco efficaci e incentrati sulla riscossione, ma senza ottenere risultati significativi”. La sua idea, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Fra le diverse novità inin ambito fiscale, desta particolare interesse l’ipotesi di unbiennale trae aziende cui il governo sta pensando nell’ambito del ddl delega sulla riforma fiscale. Unche bloccherebbe leper duea PMI e piccole Partite Iva e, nelle intenzioni del Ministero delle Finanze, dovrebbe riscrivere le regole della lotta all’evasione fiscale in sensoe non più repressivo. Cambio di paradigma “I precedenti governi – aveva detto Giorgia Meloni in una intervista di inizio febbraio al Sole 24 Ore – hanno portato avanti la lotta all’evasione fiscale puntando su sistemi poco efficaci e incentrati sulla riscossione, ma senza ottenere risultati significativi”. La sua idea, ...

