Fisco | gup Milano | sì a processo per Irene Pivetti | prima udienza 13 giugno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. (Adnkronos) - Il gup diFabrizio Filice ha rinviato a giudizio l'ex presidente della Camerae altri cinque imputati coinvolti in un'indagine della Guardia di finanza coordinata dal pm Giovanni Tarzia. La, davanti i giudici della quarta sezione penale, è in agenda il prossimo 13. A, oltre la, anche il pilota di rally Leonardo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e l'imprenditore Candido Giuseppe Mancaniello. L'inchiesta vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per nascondere un'evasione fiscale. ...