(Di martedì 21 marzo 2023) Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Una contestazione così articolata non poteva che trovare nelil suo naturale luogo di accertamento, confidiamo di dimostrareliceità della condotta della dottoressa". L'avvocato Filippo Cocco, difensore di Irene, commenta così, all'Adnkronos, la decisione del gup di Milano Fabrizio Filice di rinviare a giudizio l'ex presidente della Camera imputata di autoriciclaggio ed evasione fiscale e altri cinque imputati. La prima udienza, davanti i giudici della quarta sezione penale, è in agenda il prossimo 13 giugno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Fisco: difesa Pivetti, 'nel processo dimostreremo sua assoluta innocenza'** - - PresidioItalico : @Rob97052180Rob Tweet del menga! La prima casa e' gia difesa dal.pignoramento del fisco e ricordati di pagarle te piuttosto - SimonaCroisette : RT @laremi_guido: #mezzorainpiu condivido tutto quello che sta dicendo #Landini su fisco, retribuzioni, diseguaglianze ma anche i sindacati… - laremi_guido : #mezzorainpiu condivido tutto quello che sta dicendo #Landini su fisco, retribuzioni, diseguaglianze ma anche i sin… - kurz23 : Landini chiude il congresso Cgil. Nel discorso risponde a Meloni: 'Pronti allo sciopero' Fisco, Sanità, Unità del P… -

...ilche congela le tasse per due anni, senza prevedere nuovi controlli '. Una misura voluta dal governo, all'interno della delega fiscale, per ribaltare l'approccio sull'accertamento . E...IL FATTO. Disco verde alla delega per la riforma delIl Consiglio dei ministri si e' riunito giovedi' 16 marzo 2023, alle ore 17.01, a Palazzo ...giustizia Carlo Nordio e del Ministro della...Salari, welfare, conversione ecologica dell'economia edella Costituzione dall'attacco ... Leggi anche Riforma del, Meloni sfida Landini in casa sua 'Elly Schlein può unire il PD intorno a ...

**Fisco: difesa Pivetti, 'nel processo dimostreremo sua assoluta ... Gazzetta di Reggio

La mancata indicazione dello sconto nelle singole fatture di acconto e saldo è privo di conseguenze fiscali negative.Il numero uno del sindacato chiude la quattro giorni di congresso a Rimini e promette battaglia sui temi al centro dell’agenda di governo ...