Firenze: al Maggio Musicale Zubin Mehta dirige la Quarta e il «Te Deum» di Bruckner (Di martedì 21 marzo 2023) In programma la Sinfonia n. 4 e il Te Deum in do Maggiore per soli, coro e orchestra; solisti Kirsten MacKinnon, Marie-Claude Chappuis, Joseph Dahdah e David Steffens Leggi su firenzepost (Di martedì 21 marzo 2023) In programma la Sinfonia n. 4 e il Tein dore per soli, coro e orchestra; solisti Kirsten MacKinnon, Marie-Claude Chappuis, Joseph Dahdah e David Steffens

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MisericordiaFI : Con l’avvicinarsi della bella stagione avete voglia di iniziare a pensare a una bella gita? Ecco la proposta del no… - Fprime86 : RT @federtennis: Non solo #IBI23 a maggio, in Italia anche due Challenger 175 e un WTA 125?? ??Sardegna Open ??1-7 maggio ??? - firenzedigitale : Donna in sicurezza Torna il corso gratuito di antiaggressione femminile e difesa personale organizzato da W.S.D.A.… - intoscana : #Musica, Tananai tornerà a suonare live con cinque appuntamenti italiani tra cui il concerto a #Firenze al… - ACutillas : RT @olgatuleninova: Sandro Botticelli (Firenze, 1º marzo 1445 – Firenze, 17 maggio 1510) (Dettaglio) Annunciazione di Cestello, 1489/90 Tem… -