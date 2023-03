Fiorentina via dal Franchi per due stagioni per permettere i lavori di ristrutturazione (Di martedì 21 marzo 2023) La Fiorentina andrà via dal Franchi per due stagioni, in modo tale da permettere al Comune di Firenze di realizzare i lavori nello stadio comunale. Una questione che, come in molte altre città d’Italia, tiene alto in dibattito tra società e amministrazione comunale. Le intenzioni della dirigenza, infatti, erano quelle di costruirsi un impianto nuovo, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Laandrà via dalper due, in modo tale daal Comune di Firenze di realizzare inello stadio comunale. Una questione che, come in molte altre città d’Italia, tiene alto in dibattito tra società e amministrazione comunale. Le intenzioni della dirigenza, infatti, erano quelle di costruirsi un impianto nuovo, ... TAG24.

