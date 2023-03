Fiorentina, Nardella: “Viola via dal Franchi per due campionati” (Di martedì 21 marzo 2023) “La scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati, quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026”. Questo l’annuncio di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che ha fatto il punto sul piano dei lavori di riqualificazione dell’impianto toscano. “La scelta prioritaria, salvo cambiamenti di idea all’ultimo momento, è quella di tenere distinto il cantiere con le partite della squadra. Ne ho parlato con Joe Barone proprio domenica scorsa durante la partita con il Lecce, il rapporto è eccellente, abbiamo messo a punto tutto”, aggiunge, prima di spiegare che “noi già cominceremo i lavori propedeutici questa estate al Franchi, poi le cose più visibili si cominceranno a vedere a dicembre, con i primi macchinari che arriveranno per fare lavori più importanti. Nei ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) “La scelta prioritaria è che lagiochi fuori dallo stadioper due, quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026”. Questo l’annuncio di Dario, sindaco di Firenze, che ha fatto il punto sul piano dei lavori di riqualificazione dell’impianto toscano. “La scelta prioritaria, salvo cambiamenti di idea all’ultimo momento, è quella di tenere distinto il cantiere con le partite della squadra. Ne ho parlato con Joe Barone proprio domenica scorsa durante la partita con il Lecce, il rapporto è eccellente, abbiamo messo a punto tutto”, aggiunge, prima di spiegare che “noi già cominceremo i lavori propedeutici questa estate al, poi le cose più visibili si cominceranno a vedere a dicembre, con i primi macchinari che arriveranno per fare lavori più importanti. Nei ...

