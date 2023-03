FIORELLO SUPERA ANCHE CANALE 5: LA CURVA D’ASCOLTO DI VIVA RAI2 È SENZA RIVALI (Di martedì 21 marzo 2023) Un mattino “milionario” per FIORELLO e il suo “VIVA RAI2!”: la puntata di ieri – lunedì 20 marzo, dalle 7.15 alle 8.01 su RAI2 – ha SUPERAto per la prima volta la soglia del milione di spettatori (1 milione 20 mila) con lo share record del 18.9%, risultando il programma più visto della tv italiana in quel segmento orario. Da segnalare ANCHE l’ascolto della replica a tarda notte su Rai1, con 266 mila spettatori e il 6,5% di share. A questi dati vanno aggiunti quelli di RaiPlay: 40 mila spettatori in diretta e 240 mila visualizzazioni on demand. La CURVA D’ASCOLTO certifica la supremazia di RAI2 negli ascolti mattutini, SUPERAndo ANCHE CANALE 5. Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 marzo 2023) Un mattino “milionario” pere il suo “!”: la puntata di ieri – lunedì 20 marzo, dalle 7.15 alle 8.01 su– hato per la prima volta la soglia del milione di spettatori (1 milione 20 mila) con lo share record del 18.9%, risultando il programma più visto della tv italiana in quel segmento orario. Da segnalarel’ascolto della replica a tarda notte su Rai1, con 266 mila spettatori e il 6,5% di share. A questi dati vanno aggiunti quelli di RaiPlay: 40 mila spettatori in diretta e 240 mila visualizzazioni on demand. Lacertifica la supremazia dinegli ascolti mattutini,ndo5.

