Fiorello | la figlia Angelica ospite speciale di Viva Rai 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiuccioPrado : Insomma, turbine di indignazione per Fiorello Bello che fa il cicisbeo con l'ex Baby Sitter della figlia, al secolo… - infoitcultura : La figlia di Fiorello debutta in tv a Viva Rai 2 - infoitcultura : Fiorello porta un ospite speciale a Viva Rai 2, “mistero” sulla figlia Angelica - RitaC70 : Fiorello porta un ospite speciale a Viva Rai 2, “mistero” sulla figlia Angelica - MFerraglioni : FIORELLO: PRESENTA SUA FIGLIA A VIVARAI2 #VivaRai2 -

Come abbiamo accennato all'inizio, il primo ministro per un periodo della sua vita ha fatto da baby sitter ad Olivia,di Susanna Biondo, moglie di, che il conduttore ha sempre ...È risaputo infatti che in gioventù la donna che oggi guida il Governo italiano sia stata la baby sitter delladello showman.ha raccontato più volte del periodo in cui la Meloni ...In seguito alla polemica sullaa Baliaveva scherzato: " Donna Giorgia se ti dovesse ricapitare un altro G20 per la prossima volta mi candido io per occuparmi di tua, prendo ...

La figlia di Fiorello debutta in tv a Viva Rai 2 Cosmopolitan

Mentre anche in Italia si celebra la festa del papà, i britannici festeggiano la festa della mamma. Anche il re Carlo III e la regina Camilla hanno ricordato le loro madri ...Un'imitatrice tanto brava da sembrare l'originale. Nel suo programma Viva Rai2, in onda questa mattina, Fiorello ha chiamato al telefono una presunta «imitatrice» della ...