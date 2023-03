Fiorello e la telefonata in diretta di Giorgia Meloni: così la polemica è servita (Di martedì 21 marzo 2023) L'intervento del Presidente del Consiglio alla trasmissione Viva Rai2 divide il pubblico, ma conferma il genio del suo padrone di casa Leggi su vanityfair (Di martedì 21 marzo 2023) L'intervento del Presidente del Consiglio alla trasmissione Viva Rai2 divide il pubblico, ma conferma il genio del suo padrone di casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - Marco32711897 : RT @elio_vito: Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha già ospi… - pameladiverona : RT @elio_vito: Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha già ospi… - Dani061279 : @maggietv77 @Cinguetterai Che sciocchezza. Gli italiani tra 4 anni rivoteranno la Meloni perchè ha fatto una telefo… - TinazziL : ha tempo anche per cazzeggiare con fiorello cura solo immagine e visibilità un fiasco totale per popolino basso ,… -