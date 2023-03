Fintech, il decreto-legge e le sfide del digitale secondo Zanichelli (Di martedì 21 marzo 2023) La diffusione della digitalizzazione di questi anni ha permesso di superare numerosi limiti, e con l’introduzione dei registri distribuiti si sono incrementate le possibilità per l’automazione di processi per i quali la trasparenza delle informazioni di una comunità (o una società) possono progredire diffondendo fiducia tra i soggetti coinvolti e terzi; ma i benefici generali derivanti da una diffusa digitalizzazione dei processi delle nostre Pmi sarebbero innumerevoli e riguarderebbero non solamente la circolazione e l’attrazione di capitale ma anche tutti i processi legati alla governance come la gestione documentale, delle votazioni o dei verbali, che possono beneficiare della nativa digitalizzazione degli strumenti emessi. La norma approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo riguardante le Dlt (Distributed Ledgers Technology) rappresenta sicuramente una sana attenzione ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) La diffusione della digitalizzazione di questi anni ha permesso di superare numerosi limiti, e con l’introduzione dei registri distribuiti si sono incrementate le possibilità per l’automazione di processi per i quali la trasparenza delle informazioni di una comunità (o una società) possono progredire diffondendo fiducia tra i soggetti coinvolti e terzi; ma i benefici generali derivanti da una diffusa digitalizzazione dei processi delle nostre Pmi sarebbero innumerevoli e riguarderebbero non solamente la circolazione e l’attrazione di capitale ma anche tutti i processi legati alla governance come la gestione documentale, delle votazioni o dei verbali, che possono beneficiare della nativa digitalizzazione degli strumenti emessi. La norma approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo riguardante le Dlt (Distributed Ledgers Technology) rappresenta sicuramente una sana attenzione ...

