Finale di Champions, chiesta la conferma di condanna a 18 mesi per Chiara Appendino (M5s) (Di martedì 21 marzo 2023) Per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo durante la Finale di Champions League, al processo d’appello in corso a Torino, la Procura ha chiesto la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per Chiara Appendino. Come riporta RaiNews24, la parlamentare del Movimento 5 Stelle è chiamata in causa nella veste di sindaca per i fatti avvenuti la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo la Finale di Champions League provocarono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne. La stessa pena è stata chiesta per l’allora capo di gabinetto Paolo Giordana. La requisitoria del procuratore generale, Carlo Maria Pellicano, è ancora in ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo durante ladiLeague, al processo d’appello in corso a Torino, la Procura ha chiesto ladellaa 18di reclusione per. Come riporta RaiNews24, la parlamentare del Movimento 5 Stelle è chiamata in causa nella veste di sindaca per i fatti avvenuti la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo ladiLeague provocarono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne. La stessa pena è stataper l’allora capo di gabinetto Paolo Giordana. La requisitoria del procuratore generale, Carlo Maria Pellicano, è ancora in ...

