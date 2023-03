Filippo Inzaghi e Angela Robusti genitori bis: è nata Emilia (Di martedì 21 marzo 2023) A poco più di un anno dalla nascita di Edoardo, l'allenatore e la compagna hanno allargato la famiglia: «Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri», ha scritto la neo mamma su Instagram condividendo una tenera foto con la bambina Leggi su vanityfair (Di martedì 21 marzo 2023) A poco più di un anno dalla nascita di Edoardo, l'allenatore e la compagna hanno allargato la famiglia: «Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri», ha scritto la neo mamma su Instagram condividendo una tenera foto con la bambina

