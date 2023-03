Filippo Inzaghi e Angela Robusti due volte genitori: è nata Emilia (Di martedì 21 marzo 2023) Filippo Inzaghi, annuncia con un post su Instagram la nascita della seconda figlia. Nel dolcissimo scatto appaiono la piccola manina della nuova arrivata che stringe il pollice della compagna Angela Robusti. La coppia, già genitori di Edoardo, il loro primogenito nato nell’ottobre del 2021, oggi, 21 marzo 2023, rivela con immensa gioia il nome e il sesso della piccola nuova arrivata. La secondogenita è una femminuccia, si chiama Emilia e giunge tra le braccia di mamma e papà bis con il primo sole primaverile. Nella foto pubblicata sui social, Angela Robusti descrive l’arrivo della bimba come: “Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato”, suggellando ulteriormente l’amore che lega la coppia. Filippo Inzaghi e ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 marzo 2023), annuncia con un post su Instagram la nascita della seconda figlia. Nel dolcissimo scatto appaiono la piccola manina della nuova arrivata che stringe il pollice della compagna. La coppia, giàdi Edoardo, il loro primogenito nato nell’ottobre del 2021, oggi, 21 marzo 2023, rivela con immensa gioia il nome e il sesso della piccola nuova arrivata. La secondogenita è una femminuccia, si chiamae giunge tra le braccia di mamma e papà bis con il primo sole primaverile. Nella foto pubblicata sui social,descrive l’arrivo della bimba come: “Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato”, suggellando ulteriormente l’amore che lega la coppia.e ...

