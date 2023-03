Figuraccia del ministero dell’Università. Mentre si discute l’equo compenso cerca 15 esperti che lavorino gratis per 18 mesi (Di martedì 21 marzo 2023) Il bando più veloce della storia, forse anche il più incredibile. Il ministro Bernini si dice imbufalito e fa sapere che lo ritira oggi stesso. Succede che Mentre in Senato è in discussione la norma sull’equo compenso la sua direzione generale pubblica un avviso per reclutare 15 esperti di “elevata specializzazione” che dovranno lavorare per 18 mesi full time, gratis. Sembra incredibile ma l’avviso parla chiaro e ha anche tutte le coperture di legge, perché una recente sentenza del Consiglio di stato (07442/2921) ha sdoganato la possibilità che la pubblica amministrazione emetta bandi che non prevedano compensi per i professionisti. In sostanza, secondo palazzo Spada, i principi dell’equo compenso non valgono se il compenso non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Il bando più veloce della storia, forse anche il più incredibile. Il ministro Bernini si dice imbufalito e fa sapere che lo ritira oggi stesso. Succede chein Senato è in discussione la norma sulla sua direzione generale pubblica un avviso per reclutare 15di “elevata specializzazione” che dovranno lavorare per 18full time,. Sembra incredibile ma l’avviso parla chiaro e ha anche tutte le coperture di legge, perché una recente sentenza del Consiglio di stato (07442/2921) ha sdoganato la possibilità che la pubblica amministrazione emetta bandi che non prevedano compensi per i professionisti. In sostanza, secondo palazzo Spada, i principi delnon valgono se ilnon è ...

