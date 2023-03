Figli di coppie omogenitoriali, Zaia: ‘Va distinto il diritto all’iscrizione all’anagrafe dall’utero in affitto. Maternità surrogata è una partita delicata’ (Di martedì 21 marzo 2023) “Non ho seguito questa partita, anche perché va distinta tra il diritto all’iscrizione all’anagrafe e l’altra rivendicazione che è quella di avere l’utero in affitto che è una partita delicatissima. Io ragiono sempre in una maniera: la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, sul riconoscimento all’anagrafe dei Figli di coppie arcobaleno, dopo il nuovo caso di Padova. “Quindi rispetto all’utero in affitto, le libertà sono quelle di chi vorrebbe avere un Figlio, ma c’è anche la libertà della donna che non mi risulta lo faccia divertendosi di restare incinta e donare il proprio bimbo e la libertà del bimbo – ha concluso – Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Non ho seguito questa, anche perché va distinta tra ile l’altra rivendicazione che è quella di avere l’utero inche è unadelicatissima. Io ragiono sempre in una maniera: la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca, sul riconoscimentodeidiarcobaleno, dopo il nuovo caso di Padova. “Quindi rispetto all’utero in, le libertà sono quelle di chi vorrebbe avere uno, ma c’è anche la libertà della donna che non mi risulta lo faccia divertendosi di restare incinta e donare il proprio bimbo e la libertà del bimbo – ha concluso – Il ...

