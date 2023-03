Figli di coppie gay, Dario Nardella: “Noi sindaci pronti a dare battaglia” (Di martedì 21 marzo 2023) Il riconoscimento dei Figli delle coppie gay continua a infiammare il dibattito politico. Tanti sindaci di città italiane, piccole e grandi, sono pronti a dare battaglia: vogliono continuare a riconoscere i Figli delle coppie gay e, soprattutto, vogliono contrastare la proposta del governo di Giorgia Meloni, che alcuni giorni fa ha chiesto che tutti i sindaci smettano di trascrivere i certificati di nascita dei Figli nati all’estero con la Gpa (gestazione per altri), richiesta estesa a Milano anche per le coppie di donne che ricorrono alla fecondazione eterologa all’estero, cioè la donazione esterna di gameti, in questo caso di spermatozoi. Dario Nardella, sindaco di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) Il riconoscimento deidellegay continua a infiammare il dibattito politico. Tantidi città italiane, piccole e grandi, sono: vogliono continuare a riconoscere idellegay e, soprattutto, vogliono contrastare la proposta del governo di Giorgia Meloni, che alcuni giorni fa ha chiesto che tutti ismettano di trascrivere i certificati di nascita deinati all’estero con la Gpa (gestazione per altri), richiesta estesa a Milano anche per ledi donne che ricorrono alla fecondazione eterologa all’estero, cioè la donazione esterna di gameti, in questo caso di spermatozoi., sindaco di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... distefanoTW : La questione utero per i globalisti non è difendere una minoranza di una minoranza (le coppie omo che “vogliono” fi… - il_cappellini : Una soluzione liberale permetterebbe la trascrizione dei figli di coppie omo e vieterebbe la gestazione per altri.P… - ultimora_pol : Mario #Conte (Lega), sindaco di Treviso, ha deciso di trascrivere i certificati di nascita all’anagrafe e fornire l… - cris_withnoh : RT @Lisaonthesofa: 'La maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia.' (Mollicone) 'Le coppie omosessuali non possono spacciare… - ammdaniele : RT @distefanoTW: La questione utero per i globalisti non è difendere una minoranza di una minoranza (le coppie omo che “vogliono” figli), m… -