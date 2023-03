Figli coppie gay | Ue | “Stati devono riconoscerli”

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “In linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con glimembri riguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò comprende anche l’obbligo per glimembri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’Ue”. Lo scrive il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del M5S. Glimembri, precisa Reynders, “sono competenti per l’adozione di misure di diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle riguardanti il genere e il contenuto dei documenti e dei moduli standard nazionali relativi al genere”. Il diritto dell’Ue, invece, “disciplina le caratteristiche di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... distefanoTW : La questione utero per i globalisti non è difendere una minoranza di una minoranza (le coppie omo che “vogliono” fi… - ultimora_pol : Mario #Conte (Lega), sindaco di Treviso, ha deciso di trascrivere i certificati di nascita all’anagrafe e fornire l… - Agenzia_Ansa : 'I Paesi sono obbligati a riconoscere i figli delle famiglie arcobaleno, in linea con la strategia per l'uguaglianz… - AnnaMariaMadia1 : @chiaragribaudo Per me la pedofilia é molto piú grave dell' utero in affitto. Io sono contraria anche quando ne fan… - CappaManlio : RT @ivocamic: #Annunziata sbrocca in diretta RAI (pagata da noi) 'dovete fare questa legge!!' Ma come avete governato 10 anni e la legge do… -

Contro la maternità surrogata il centrodestra preme l'acceleratore. Lo fa dopo le polemiche sulla registrazione deidelleomogenitoriali, senza porsi il problema di tutelare quei bambini che hanno due mamme o due papà, che sono già nati e che vivono in Italia con le loro famiglie. La questione del ..."In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020 - 2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia ...Non voglio sottovalutare l'importanza dei temi etici né quella dei diritti. Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito su gay, trans,di un modo,di un altro,delle prime edelle seconde Vogliamo dire che esiste un italiano medio, bianco di carnagione, etero di tendenza , marito più o meno convinto e padre naturale e felice ...

Lo stop alle registrazioni per i figli di coppie gay ha scatenato la sinistra e il mondo arcobaleno che denunciano la violazione dei diritti dei minori. In realtà è… Leggi ...(Adnkronos) - "In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della Corte ...