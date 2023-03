Figli coppie gay: i Paesi dell’Unione Europea obbligati al riconoscimento, le parole del commissario europeo per la Giustizia (Di martedì 21 marzo 2023) riconoscimento Figli omogenitoriali. In tutta l’Europa i Figli di coppie gay sono riconosciuti fin dalla nascita, fatta eccezione di alcuni Paesi quali la Polonia, l’Ungheria e proprio l’Italia. Solo qualche giorno fa la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento UE per il riconoscimento dei diritti dei Figli anche di coppie ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)omogenitoriali. In tutta l’Europa idigay sono riconosciuti fin dalla nascita, fatta eccezione di alcuniquali la Polonia, l’Ungheria e proprio l’Italia. Solo qualche giorno fa la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento UE per ildei diritti deianche di... TAG24.

