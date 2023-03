Figc, campagna ‘Uniti Dagli Stessi Colori’. Gravina: “Mai più razzismo” (Di martedì 21 marzo 2023) Un messaggio univoco della Federcalcio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. La squadra del calcio italiano al completo scende di nuovo in campo con la campagna #UnitiDagliStessiColori. “Mai più razzismo – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, affinché la nostra società civile e il mondo dello sport, del calcio in particolare, si possa finalmente liberare da qualsiasi forma di discriminazione. Ogni insulto e ogni violenza rappresentano una ferita dolorosa inferta al cuore della nostra Comunità. Insieme a tutti gli stakeholders del calcio, che ringrazio per la sensibilità, promuoviamo i valori di amicizia, di accoglienza e di gioia che rappresentano la profonda identità del gioco del calcio”. Non ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Un messaggio univoco della Federcalcio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. La squadra del calcio italiano al completo scende di nuovo in campo con la#UnitiColori. “Mai più– dichiara il presidente federale Gabriele– non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, affinché la nostra società civile e il mondo dello sport, del calcio in particolare, si possa finalmente liberare da qualsiasi forma di discriminazione. Ogni insulto e ogni violenza rappresentano una ferita dolorosa inferta al cuore della nostra Comunità. Insieme a tutti gli stakeholders del calcio, che ringrazio per la sensibilità, promuoviamo i valori di amicizia, di accoglienza e di gioia che rappresentano la profonda identità del gioco del calcio”. Non ...

