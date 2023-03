FIFA 23 Keep Racism Out | Unisciti Alla Lotta Per Porre Fine Al Razzismo E Alla Discriminazione

(Di martedì 21 marzo 2023) EA Sports, con un comunicato ufficiali dirmato a mezzo stampa, ha annunciato che in23 Ultimate Team sono ora disponibili i kit che tutti i fan della serie possono utilizzare in game per mostrare il loro sostegnocontro il. EA Ssports ha collaborato con una serie di campionati partner per lanciare una serie di kit di gioco con messaggi mirati per l’eliminazione dele dellanel calcio, dentro e fuori dal campo. Gli esclusivi kit dei rispettivi campionati partner sono stati lanciati in EA SPORTS23, dando ai fan la possibilità di diffondere questi importanti messaggi. “EA SPORTS si impegna a combattere la tossicità non solo nei nostri giochi, ma anche in campo e fuori”, ha dichiarato Andrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Uniti contro il razzismo nel campo reale e virtuale. Mostra il tuo supporto in FIFA Ultimate Team con il kit Keep… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT #KeepRacismOut: Unisciti Alla Lotta Per Porre Fine Al Razzismo E Alla Discriminazione - juventinoreport : RT @juventusfc: Uniti contro il razzismo nel campo reale e virtuale. Mostra il tuo supporto in FIFA Ultimate Team con il kit Keep Racism O… - ut_goat : RT @juventusfc: Uniti contro il razzismo nel campo reale e virtuale. Mostra il tuo supporto in FIFA Ultimate Team con il kit Keep Racism O… - Maramaldo59 : RT @juventusfc: Uniti contro il razzismo nel campo reale e virtuale. Mostra il tuo supporto in FIFA Ultimate Team con il kit Keep Racism O… -

Se questa versione non richiede l'abbonamento a Prime, è possibile acquistare il bundle con23 ... Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, FunzioneWarm, LED Touch Screen, Tempo ...Se questa versione non richiede l'abbonamento a Prime, è possibile acquistare il bundle con23 ... Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, FunzioneWarm, LED Touch Screen, Tempo ...Se questa versione non richiede l'abbonamento a Prime, è possibile acquistare il bundle con23 ... Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, FunzioneWarm, LED Touch Screen, Tempo ...

FIFA 23 introduce i nuovi Kit dai Campionati Partner Italia Top Games

Last week Fifa president Gianni Infantino announced the prize pot for ... League trophy following their tournament win last yearCredit: Getty “I hope we keep driving standards and pushing for issues ...Their action will get underway on Wednesday, March 22nd as they take on Germany in Manchester (7:30pm) before travelling to Marbella to face the USA (Saturday, March 25th) and France (Tuesday, March ...