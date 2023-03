Fiera dei librai, si torna sul Sentierone. Costi lievitati: è caccia alle risorse (Di martedì 21 marzo 2023) Dal 21 aprile al 1° maggio. Palafrizzoni dà indicazioni per una tensostruttura più adatta al nuovo centro e «accorcia» di un weekend. La spesa sale a 160mila euro: servono sponsor. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 marzo 2023) Dal 21 aprile al 1° maggio. Palafrizzoni dà indicazioni per una tensostruttura più adatta al nuovo centro e «accorcia» di un weekend. La spesa sale a 160mila euro: servono sponsor.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eDashwood_ : Io ci ho speso dei soldi su questo gioco e ne vado: fiera - chiaberger : Ma in fin dei conti, alla fin della fiera, come si dice a Milano, a noi cosa ce ne frega di Ernest Renan? #Meloni #Fratoianni #wikipedia - louisunshinee91 : molto fiera dei miei sfondi - Arter_ER : ?? ART-ER a K.EY - Keyenergy 2023 ?? Dal 22 al 24 marzo presso la Fiera di Rimini la nuova edizione di #Keyenergy, un… - cia751 : Fiera di te luca, ora farò il possibile per vederti in finale se così non fosse sarò comunque orgogliosa della pers… -