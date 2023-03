Festa in famiglia per Bruce Willis, l’attore compie 68 anni (Di martedì 21 marzo 2023) Festa in famiglia per Bruce Willis, a festeggiarlo c’erano tutti i suoi parenti compresa l’ex moglie Demi Moore Festa in famiglia per Bruce Willis, l’attore ha compiuto 68 anni nel giorno della Festa del papà e a festeggiarlo c’era tutta la sua famiglia compresa l’ex moglie Demi Moore. In un video postato su Instagram dall’ex moglie, come riporta anche l’Ansa, si vede il momento in cui Bruce, il quale è affetto da demenza frontotemporale, spegnere le candeline circondato dall’ex moglie, dall’attuale moglie Emma Heming, e dalle cinque figlie. Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 marzo 2023)inper, a festeggiarlo c’erano tutti i suoi parenti compresa l’ex moglie Demi Mooreinperha compiuto 68nel giorno delladel papà e a festeggiarlo c’era tutta la suacompresa l’ex moglie Demi Moore. In un video postato su Instagram dall’ex moglie, come riporta anche l’Ansa, si vede il momento in cui, il quale è affetto da demenza frontotemporale, spegnere le candeline circondato dall’ex moglie, dall’attuale moglie Emma Heming, e dalle cinque figlie. Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Per la Festa del papà il @Tg3web mostra al rallentatore il post e le immagini della famiglia Meloni. L’Istituto Lvc… - riccardomagi : La famiglia è basata sull'amore e domani è la festa del papà. Noi continuiamo a chiedere che si seguano le norme e… - ProVitaFamiglia : ?Annullare la Festa del Papà - come sta accadendo in alcune scuole - è profondamente ideologico. Per il Ministro d… - puntomagazine : Festa in famiglia per #BruceWillis, a festeggiarlo c’erano tutti i suoi parenti compresa l’ex moglie Demi Moore… - abruzzoweb : SANITÀ: CICOGNA IN PENSIONE, FESTA IN “FAMIGLIA”, CARDIOLOGA ALLA SUA EQUIPE, “NON MOLLATE” -