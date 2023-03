Ferzan Ozpetek in scena al Teatro Nuovo di Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) Giovedì 23 marzo 2023 al Teatro Nuovo di Napoli arriva Ferzaneide – Sono ia! il monologo di e con Ferzan Ozpetek. Il celebre regista turco porta in scena il suo monologo autobiografico con ricordi, aneddoti e racconti personali vissuti tra Roma, Instanbul, le tavolate, gli amici e i suoi film. E’ una carrellata nel suo ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di martedì 21 marzo 2023) Giovedì 23 marzo 2023 aldiarrivaeide – Sono ia! il monologo di e con. Il celebre regista turco porta inil suo monologo autobiografico con ricordi, aneddoti e racconti personali vissuti tra Roma, Instanbul, le tavolate, gli amici e i suoi film. E’ una carrellata nel suo ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Al Teatro Nuovo 'Ferzaneide - Sono ia!' di e con Ferzan Ozpetek E' una carrellata nel suo mondo, con le sue storie, le bizzarrie, le caricature, le follie, i personaggi che si affollano e tutte le stravaganze entrate, poi, nelle sue pellicole, che Ferzan Ozpetek porta sul palcoscenico nel suo viaggio teatrale 'Ferzaneide - Sono ia!', in scena, da giovedì 23 marzo, alle ore 21 (in replica fino a domenica 26), nel Teatro Nuovo di Napoli. ... 20 marzo 2023, la rassegna stampa PANNOFINO A LA SPEZIA Il grande attore e doppiatore Francesco Pannofino si trova a La Spezia per l'apertura della stagione del Teatro Civico con Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek. L'intervista ... La primavera di Napoli contro l'inverno di Milano E una sfilza di casi studio: da un oggetto squisitamente postmoderno come Ammore e malavita (2017) dei romanissimi Manetti Bros che fa incetta di David di Donatello, a Ferzan Ozpetek che gira Napoli ...