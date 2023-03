Fertilità | nel 2022 si è ridotta l’età media delle coppie che si sono rivolte alla procreazione assistita

(Di martedì 21 marzo 2023) Si èche si. Dopo quasi 20 anni di costante crescita, nelè stato osservato un abbassamento del dato anagraficoche siMedicina della riproduzione: l’anno scorsodonne e degli uomini che siaffidaticlinica Next Fertility ProCrea di Lugano (Svizzera) è diminuita del 6% rispetto al 2020. «Abbiamo registrato per le donne il passaggio da 39 a 36,6 anni di; per gli uomini ...

... l'esplosione, la ricchezza, lache, in potenza e in atto, sono fornite dalla narrativa ... La storia inizia a Tebe, capitale dell'Egitto,XIV secolo a. C.. La giovane regina Ankhesenamon, ...A provarlo - a fronte dell'evidenza di un tasso disceso a un drammatico 1.05 - sempre ... Maconcreto in molti dichiarano di non essere pronti, oppure ritengono di non essere adeguati o ......e acquedotti del Veneto occidentale ma ormai sono diffusifiume Po e quindi anchemare ... malattie della tiroide, obesità, problemi die cancro. Gli alimenti maggiormente inquinati ...