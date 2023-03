Ferrari - Nuovo attacco informatico ai danni di Maranello: "Non cederemo ai ricatti" (Di martedì 21 marzo 2023) Nuovo attacco inforrmatico ai danni della Ferrari. L'azienda emiliana, che come migliaia di realtà imprenditoriali italiane sta affrontando una recrudescenza delle attività malevoli di hacker internazionali, ha comunicato di aver "ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Dopo aver ricevuto tale richiesta", prosegue Maranello, "abbiamo immediatamente avviato un'indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale". La Casa ha informato le autorità competenti ed espresso fiducia sull'esito della relativa inchiesta: "Siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini". Indagini, che, come da prassi in casi simili, sono tese anche a capire l'identità degli hacker e la provenienza ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 marzo 2023)inforrmatico aidella. L'azienda emiliana, che come migliaia di realtà imprenditoriali italiane sta affrontando una recrudescenza delle attività malevoli di hacker internazionali, ha comunicato di aver "ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Dopo aver ricevuto tale richiesta", prosegue, "abbiamo immediatamente avviato un'indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale". La Casa ha informato le autorità competenti ed espresso fiducia sull'esito della relativa inchiesta: "Siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini". Indagini, che, come da prassi in casi simili, sono tese anche a capire l'identità degli hacker e la provenienza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: ?? Nuovo Podcast! 'F1 - Pit Talk - In Ferrari con la mannaia' su @Spreaker - giulio661019 : RT @MarianoFroldi: Forse, al posto di #essereferrari bisognerebbe fare la #Ferrari. Farla di nuovo grande, non negletta, non ridicolizzat… - ragazzaOTP : RT @poesiadeimotori: C’era il tempo e il modo di pensare al nuovo ciclo di regolamenti dopo 2 anni mediocri,mentre RB e Mercedes lottavano… - Rahulc9401 : RT @MarianoFroldi: Forse, al posto di #essereferrari bisognerebbe fare la #Ferrari. Farla di nuovo grande, non negletta, non ridicolizzat… - ferrari_fzenato : RT @Manuel02551: Come sempre le OMG le più lucide ???? NUOVO START WORK TAVASSI IN FINALE ?? Noi #gioiellers ci siamo!!! #gfvip #incorvassi… -