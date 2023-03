Ferrara | mamma afferra per il collo ragazzina di 12 anni fuori da una scuola La giovane aveva litigato col figlio

(Di martedì 21 marzo 2023) Un’alunna delle medieta per ile presa a schiaffi dalla madre di un compagno di studi. È la scena, tanto inattesa quanto sconcertate, che venerdì scorso si sono trovate davanti agli occhi decine di persone, tra genitori che accompagnavano i figli a, ragazzini, insegnanti e bidelli. Il fatto è subito finito all’attenzione dei carabinieri a seguito della denuncia presentata dai genitori della piccola vittima, riporta Il Resto del Carlino. L’aggressione è avvenuta alle 8 di mattina, poco prima che suonasse la campanella. Mentre i giovani studenti si accingevano a entrare in classe, laha aggredito la 12enne, lasciando tutti senza parole. Dopo averla presa per il, le ha tirato alcuni ceffoni. Alcuni dei presenti sono intervenuti per strappare la...

Unaafferra una ragazzina di 12 anni per il collo, poi la prende a schiaffi. A far scattare la ... La scena è avvenuta venerdì scorso a, fuori da una scuola media, davanti a decine di ...... il 6 e 7 maggio, nelle piazze per la vendita dei biscotti 'Cuori di'. Continua poi la ... Molte Avis della provincia hanno poi aderito alla raccolta Telethon:, Bondeno, Lagosanto, ...È l'idea di Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, in provincia di: in un anno e mezzo di ...Articoli più letti Kate Middleton e i suoi tre figli in due nuovi ritratti per la festa della(eh ...

Ferrara, mamma picchia una bambina di 12 anni: la scena choc a fuori da scuola. La giovane aveva litigato col leggo.it

Una mamma afferra una ragazzina di 12 anni per il collo, poi la prende a schiaffi. A far scattare la donna sarebbe stato un litigio con il figlio, suo compagno di classe. La scena ...