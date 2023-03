Ferrara, madre prende a schiaffi una 12enne fuori da scuola: aveva litigato con il figlio (Di martedì 21 marzo 2023) La madre di un alunno ha afferrato per il collo una ragazzina di 12 anni, compagna di studi del figlio, e l’ha presa a schiaffi. È successo venerdì scorso di fronte a una scuola media di Ferrara e a far scattare l’ira della donna sarebbe stato il fatto che la 12enne in questione aveva litigato con il figlio. Personale Ata, alunni e insegnanti della scuola hanno assistito alla scena. La famiglia della vittima aggredita ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, il tutto è accaduto alle 8 del mattino, poco prima dell’ingresso a scuola. In quel momento la madre del bambino si è avvicinata alla compagna di classe del figlio e ha ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Ladi un alunno ha afferrato per il collo una ragazzina di 12 anni, compagna di studi del, e l’ha presa a. È successo venerdì scorso di fronte a unamedia die a far scattare l’ira della donna sarebbe stato il fatto che lain questionecon il. Personale Ata, alunni e insegnanti dellahanno assistito alla scena. La famiglia della vittima aggredita ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, il tutto è accaduto alle 8 del mattino, poco prima dell’ingresso a. In quel momento ladel bambino si è avvicinata alla compagna di classe dele ha ...

