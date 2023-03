Ferragnez, nuova bomba di Corona: “Fedez e Luis Sal hanno un relazione” (Di martedì 21 marzo 2023) Fabrizio Corona torna alla carica contro Fedez. Qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi aveva affermato che Chiara Ferragni fosse Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 marzo 2023) Fabriziotorna alla carica contro. Qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi aveva affermato che Chiara Ferragni fosse Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Euridice2019 : Non so perché ma se avessi la possibilità di vivere dall'altra parte del mondo sceglierei la Nuova Zelanda. Voi?… - infoitcultura : I Ferragnez chiedono una mano per la nuova casa - infoitcultura : Chiara Ferragni, appello per la nuova casa dei Ferragnez a Milano - infoitcultura : Ferragnez, richiesta di aiuto ai fan per arredare la nuova casa - infoitcultura : Crisi superata in casa Ferragnez? La coppia torna su Instagram con una nuova foto di famiglia -