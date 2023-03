“Fernando Alonso può vincere il titolo” La rivelazione

(Di martedì 21 marzo 2023) È certamente ladi queste prime due gare del Mondiale 2023 di Formula 1.e la sua Aston Martin sembrano essere davvero le due schegge impazzite di questo avvio stagione, con la macchina verde che ha sopravanzato in un lampo Mercedes e Ferrari piazzandosi in scia della forte e ancora irraggiungibile Red Bull. La Cognizant può davvero portare alla vittoria delpiloti l’esperto corridore iberico? Flavio Briatore, uno che conosce profondamente lo spagnolo ex del Cavallino Rampante, è convinto che il suo pupillo potrà dare filo da torcere al campione del mondo Max Verstappen. Flavio Briatore è certo: “porta entusiasmo, non è Vettel…” (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)“Hanno persino provato a togliergli il 3° posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Alonso a quota 100 podi in F1: le 10 gare più iconiche di Fernando - OdeonZ__ : Alonso a quota 100 podi in F1: le 10 gare più iconiche di Fernando - LucianoQuaranta : RT @Gazzetta_it: Alonso a quota 100 podi in F1: le 10 gare più iconiche di Fernando - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Alonso a quota 100 podi in F1: le 10 gare più iconiche di Fernando - Gazzetta_it : Alonso a quota 100 podi in F1: le 10 gare più iconiche di Fernando -

... e la cattiva notizia, per i tifosi della Ferrari, è che non si tratta della SF - 23 ma dell'Aston Martin , terza con, non senza il giallo del podio prima tolto e poi riassegnato. La ...Ha dovuto aspettare un po' di ore per festeggiare a pieno il podio conquistato in pista nel GP d'Arabia Saudita, ma alla fineha chiuso terzo a tutti gli effetti per la seconda gara consecutiva in questo inizio di Mondiale 2023 di Formula 1. Con il passaggio dall'Alpine all'Aston Martin ha già così ottenuto ...... soprattutto adesso che il suo pupillo,, è tornato a recitare un ruolo da protagonista, unico ...

Cambia la classifica del GP Arabia Saudita: durissima penalità per Alonso, poi il ribaltone Sport Fanpage

Piloti F1 con più podi in carriera: Fernando Alonso con il terzo posto al Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2023 ha raggiunto quota 100. Tra i tanti record e statistiche che vengono raccolti nella ...Lo spagnolo di Aston Martin ha conquistato il podio numero 100 in Arabia Saudita. Ripercorriamo le top 3 più celebri, partendo dai primi GP e passando per i due titoli iridati con Renault e le imprese ...