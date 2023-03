Fermare la frana delle banche regionali. La promessa di Yellen

Leggi su formiche

(Di martedì 21 marzo 2023) Non ci saranno altre Silicon Valley Bank. Il governo americano non ha nessuna intenzione di assistere a nuove débâcle bancarie, come successo ormai due settimane orsono con l’istituto di credito della California (qui l’intervista all’economista ed ex membro del comitato esecutivo della Bce, Ignazio Angeloni). Janet, segretario al Tesoro statunitense sa che di colpo il ventre molle della finanza a stelle e strisce sono diventate le, piccole e medie, quelle con le spalle più strette e appese piùaltre ai rendimenti dei titoli di Stato, su cui l’andamento dei tassi deciso dalla Federal Reserve incide non poco. La crisi di fiducia innescata da Svb si sta riverberando su questi istituti: per azionisti e risparmiatori meglio spostare i fondi sulle Big 4: JpMorgan, Bank of America, Citibank, ...