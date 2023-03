Fenerbahce-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, streaming (Di martedì 21 marzo 2023) Trasferta in quel di Istanbul per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini volano in Turchia per affrontare oggi martedì 21 Marzo alle 18:15 ora italiana il Fenerbahce nel recupero della ventiquattresima giornata di regular season 2022-2023, non disputata a suo tempo per via del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. I Campioni d’Italia provano a rialzare la testa dopo il ko rimediato in Spagna contro il Real Madrid per 91-87 giovedì scorso, che ha interrotto una striscia positiva di sei successi in fila in Europa. 12-16 è il record dei milanesi dopo ventotto turni disputati, rimasti aggrappati ad un sottile filo di speranza per accedere alla post-season. Ancora out Shields, Pangos e Datome, con Baron e Napier che proveranno ad accendere la partita al pari delle torri Hines e ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Trasferta in quel di Istanbul per l’in. I meneghini volano in Turchia per affrontaremartedì 21 Marzo alle 18:15 ora italiana ilnel recupero della ventiquattresima giornata di regular season 2022-, non disputata a suo tempo per via del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. I Campioni d’Italia provano a rialzare la testa dopo il ko rimediato in Spagna contro il Real Madrid per 91-87 giovedì scorso, che ha interrotto una striscia positiva di sei successi in fila in Europa. 12-16 è il record dei milanesi dopo ventotto turni disputati, rimasti aggrappati ad un sottile filo di speranza per accedere alla post-season. Ancora out Shields, Pangos e Datome, con Baron e Napier che proveranno ad accendere la partita al pari delle torri Hines e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orso_marino : RT @AlessandroMagg4: VERSO ISTANBUL 'Una squadra costruita attorno a due guardie esperte come Calathes e Wilbekin, con tanto talento indiv… - fabiocavagnera : VERSO ISTANBUL 'Una squadra costruita attorno a due guardie esperte come Calathes e Wilbekin, con tanto talento in… - OlimpiaMiNews : VERSO ISTANBUL 'Una squadra costruita attorno a due guardie esperte come Calathes e Wilbekin, con tanto talento in… - AlessandroMagg4 : VERSO ISTANBUL 'Una squadra costruita attorno a due guardie esperte come Calathes e Wilbekin, con tanto talento in… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: SEMPRE IN EMERGENZA L'Olimpia Milano è salita sul volo per Istanbul nel primo pomeriggio, per raggiungere la città turca… -