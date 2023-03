Felicissima sera | torna lo show di Pio e Amedeo | ecco gli ospiti della prima puntata

(Di martedì 21 marzo 2023) Ad aprile del 2021 Pio e, dopo il successo di Emigratis, sbarcarono inta con. Per Canale 5 si trattò di una scommessa, anche per il modo di fare comicità dei due comici foggiani, capaci di toccare i più disparati argomenti senza peli sulla lingua. Il risultato dell'auditel fu entusiasmante: le trete furono seguite da una media di oltre 4 milioni di telespettatori per uno share superiore al 21%, numeri superiori anche alla concorrenza Rai che proponeva Carlo Conti con il programma Top Dieci. A distanza di due anni Pio eci riprovano eno con la seconda edizione del loro programma, che per l'occasione di chiamerà– All inclusive. Anche per questa nuova ...

Presto in prima serata con lo show '', la coppia non ha risparmiato proprio nessuno. A finire nel loro mirino è stato in un primo momento Stash, il frontman dei 'The Kolors' nonché ex ......stata la prima eliminata della prima puntata del Serale di Amici 22 andato in onda nel sabato... Mi mancherà tutto tantissimo ma sono. Nonostante l'eliminazione, Megan è stata anche la ...Nonostante questo, i telespettatori hanno avuto modo di vederlo accanto al suo collega a Verissimo per presentare la seconda edizione di- All inclusive .

Felicissima Sera 2023, quando in tv il programma di Pio e Amedeo: anticipazioni, ospiti e novità SuperGuidaTV

