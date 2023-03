Fedez | Voglio vedere quanto costa una nave per migranti solo per metterci la mia faccia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... castorino1976 : A #Fedez voglio dire che esistono già navi per i soccorsi dei migranti. Può imbarcarsi oppure, cosa ancora più como… - romait_it : #Fedez: 'Voglio una nave #Ong'. Ecco la provocazione del marito di Chiara Ferragni - - LelloEsposito5 : RT @Stelio_Bonsegna: 'Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia la zampina'. - capuleti_giulia : E niente, dopo l'ultima caxxata del redivivo Fedez, voglio dire senza mezzi termini, giri di parole o sinonimi che Fedez è un coglione. - gpetrillo1922 : RT @tempoweb: #Fedez si fa la #Ong: 'Voglio una nave mia'. L'ultima trovata contro il #governo #21marzo #iltempoquotidiano #salvini #meloni… -

non vuole certo essere da meno, facendo una promessa all'ex presidentessa di Emergency: 'Io ti prometto che verrò, e adessovedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia ...... e Banksy che ha finanziato la Louise Michel, anchevorrebbe una sua nave. O almeno questo è quello che ha detto nella puntata, al limite della provocazione: "vedere quanto costa una ...si fa la Ong: "una nave mia". L'ultima trovata contro il governo Meloni poi mette in chiaro: 'Confesso che sul tema immigrazione non mi è chiara la proposta che si leva dai banchi delle ...

Fedez «Voglio vedere quanto costa una nave per migranti e metterci la mia faccia sopra» Corriere della Sera

Ma non finisce qui. Sì perché Fedez vorrebbe una sua nave. Così come Ghali, che ha donato un’imbarcazione di salvataggio alla Ong Mediterranea Saving Humans e poi ha partecipato alla prima operazione ...A quel punto Fedez risponde: «Io ti prometto che verrò, e adesso voglio vedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia e farla vedere così la gente si spaventa. Scherzi a parte, ...