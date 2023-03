Fedez: 'Voglio una nave Ong'. Il marito di Chiara Ferragni e l'ultima provocazione - Magazine (Di martedì 21 marzo 2023) Il rapper milanese a Cecilia Strada sulla questione migranti: 'Ci vorrei mettere la mia foto per fare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Il rapper milanese a Cecilia Strada sulla questione migranti: 'Ci vorrei mettere la mia foto per fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ernesto29296958 : RT @tempoweb: #Fedez si fa la #Ong: 'Voglio una nave mia'. L'ultima trovata contro il #governo #21marzo #iltempoquotidiano #salvini #meloni… - ErnestoPascucci : RT @ilgiornale: 'Voglio anche io la mia nave solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”, dice #Fedez. Durante l’osp… - Peppezappulla : RT @SoniaLaVera: 'Voglio una nave mia'. Fedez pronto a dare man forte alle Ong - lucanewni : Nn condivido ma ognuno i suoi soldi li spende come vuole - iolanda_pitti : RT @tempoweb: #Fedez si fa la #Ong: 'Voglio una nave mia'. L'ultima trovata contro il #governo #21marzo #iltempoquotidiano #salvini #meloni… -