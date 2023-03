Fedez: «Voglio comprare una nave per salvare i migranti». La provocazione a 'Muschio Selvaggio' (Di martedì 21 marzo 2023) La strage di Cutro ha acceso nuovamente i riflettori sui migranti. E così dopo che altri personaggi illustri come Bansky, Ghali e Roger Waters hanno deciso di dare il loro contributo al... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) La strage di Cutro ha acceso nuovamente i riflettori sui. E così dopo che altri personaggi illustri come Bansky, Ghali e Roger Waters hanno deciso di dare il loro contributo al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucanewni : Sarebbe meglio se aprisse un centro e si occupasse di mantenerli. - Mauro1x3 : RT @Stelio_Bonsegna: 'Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia la zampina'. - leggoit : #Fedez: «Voglio comprare una nave per salvare i migranti». La provocazione a 'Muschio Selvaggio' - MarchezVousLuci : RT @ilgiornale: 'Voglio anche io la mia nave solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”, dice #Fedez. Durante l’osp… - MariaLu91149151 : RT @Stelio_Bonsegna: 'Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia la zampina'. -