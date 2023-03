Federico Moccia, la tesi di laurea su London e i ricordi degli inizi: «Ho messo io il primo lucchetto a Ponte Milvio» (Di martedì 21 marzo 2023) Federico Moccia, 59 anni, dice che la sua tesi di laurea non è frutto dell’egocentrismo. Anzi. Con “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo” voleva rendere omaggio al suo scrittore preferito. «Quando a 13 anni ho letto per la prima volta Martin Eden è stata una folgorazione. Abbiamo molte cose in comune. A cominciare dalle difficoltà iniziali nella pubblicazione delle opere. E la diffidenza della critica. Ci unisce anche una certa visione della vita», dice oggi a Repubblica. Nel colloquio con Raffaella De Santis Moccia dice che l’eredità emotiva di London lo ha ispirato nella scrittura del suo best seller: “Tre metri ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023), 59 anni, dice che la suadinon è frutto dell’egocentrismo. Anzi. Con “Due visioni comparate dell’amore: Jack, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo” voleva rendere omaggio al suo scrittore preferito. «Quando a 13 anni ho letto per la prima volta Martin Eden è stata una folgorazione. Abbiamo molte cose in comune. A cominciare dalle difficoltàali nella pubblicazione delle opere. E la diffidenza della critica. Ci unisce anche una certa visione della vita», dice oggi a Repubblica. Nel colloquio con Raffaella De Santisdice che l’eredità emotiva dilo ha ispirato nella scrittura del suo best seller: “Tre metri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerardoFulgion1 : RT @FabGiagnoni: Voi non ci crederete ma il sommo #scrittore Federico #Moccia si è laureato alla sua tenera età con una tesi su se stesso.… - EnricoCameriere : RT @opificioprugna: Federico Moccia si laurea con una tesi su se stesso e diventa cieco. (Enrico Cameriere @enricocameriere) #federicomo… - repubblica : Federico Moccia: 'La mia laurea con tesi su Jack London paragonato a me stesso' - sciutoandre : RT @enyalis85: Un film di Federico Moccia. - fabio__1971 : RT @fab_brink: La vera notizia non è che Federico Moccia che si laurea su Federico Moccia. La vera notizia è che Federico Moccia non sia ri… -