Fattura elettronica con dati errati o inviata in ritardo, ecco cosa fare (Di martedì 21 marzo 2023) Fattura elettronica con dati errati o inviata in ritardo rispetto ai termini fissati dal Sistema di interscambio (Sdi), ecco cosa deve fare chi l'ha emessa secondo gli ultimi chiarimenti arrivati dall'Agenzia delle entrate. Il Fisco ha preso posizione in merito ad alcune questioni operative rientranti nella sanatoria dei documenti elettronici emessi con indicazione del codice ... TAG24.

