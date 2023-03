Fast X, per Michelle Rodriguez il finale della pellicola lascerà a bocca aperta (Di martedì 21 marzo 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Il 19 maggio arriverà Fast X, il primo degli ultimi due capitoli della saga di Fast & Furious, con protagonista Vin Diesel. L’ attore è nuovamente Dominic Toretto, e insieme alla sua famiglia ha realizzato l’impossibile più di una volta affrontando diversi cattivi nel corso del franchise. Ma a quanto pare un nuovo villain, Dante Leggi su moviemag (Di martedì 21 marzo 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Il 19 maggio arriveràX, il primo degli ultimi due capitolisaga di& Furious, con protagonista Vin Diesel. L’ attore è nuovamente Dominic Toretto, e insieme alla sua famiglia ha realizzato l’impossibile più di una volta affrontando diversi cattivi nel corso del franchise. Ma a quanto pare un nuovo villain, Dante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraberra : @IlCarmi73 @epidamno Se vado al ristorante è per rilassarmi se no esistono i fast food - GDS_it : McDonald’s assume personale per le sedi di Trapani e Castelvetrano. La catena di fast food cerca 50 addetti alla ri… - fast_hearts : @saidandd0o0ne l'hanno fatto palesemente per te! - DAMI79PD : RT @aitechitalia: Domani non perderti l’appuntamento dedicato al turismo e all’ospitalità! Avrai l’opportunità di scoprire le nostre tecnol… - inblu2000it : Alessio Mignoli dei #FASK ci racconta i retroscena di “Una notte con #FastAnimalsandSlowKids – Concerto in 4 atti p… -