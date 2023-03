Falsi messaggi vocali da parte dei propri cari : la truffa di un futuro non troppo lontano (Di martedì 21 marzo 2023) La conferenza Gisec Global a Dubai mostra scenari inquietanti sulle truffe del futuro, grazie agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Immagina di ricevere un messaggio vocale dal tuo coniuge dicendo che aveva un’emergenza e aveva bisogno che tu inviassi un OTP per effettuare un pagamento urgente dal tuo conto bancario. Molti, se non la maggior parte di noi, lo manderebbero senza pensarci due volte. Tuttavia, gli esperti di sicurezza informatica hanno affermato che non dovremmo essere così veloci nel credere a tutto ciò che sentiremo negli anni a venire, anche se è la voce di una persona cara. Man mano che l’intelligenza artificiale continua ad evolversi, lo faranno anche le minacce informatiche. “Ci sono una serie di opportunità che vengono sbloccate dalle moderne applicazioni di intelligenza ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 21 marzo 2023) La conferenza Gisec Global a Dubai mostra scenari inquietanti sulle truffe del, grazie agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Immagina di ricevere uno vocale dal tuo coniuge dicendo che aveva un’emergenza e aveva bisogno che tu inviassi un OTP per effettuare un pagamento urgente dal tuo conto bano. Molti, se non la maggiordi noi, lo manderebbero senza pensarci due volte. Tuttavia, gli esperti di sicurezza informatica hanno affermato che non dovremmo essere così veloci nel credere a tutto ciò che sentiremo negli anni a venire, anche se è la voce di una persona cara. Man mano che l’intelligenza artificiale continua ad evolversi, lo faranno anche le minacce informatiche. “Ci sono una serie di opportunità che vengono sbloccate dalle moderne applicazioni di intelligenza ...

