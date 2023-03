False fatture nel settore conciario, ditte anche in Campania: sei arresti (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pisa, diretta dalla procura della città toscana, ha portato all’esecuzione di 6 misure di custodia cautelare agli arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, per reati di natura tributaria, tra cui l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Eseguite anche 2 misure dell’obbligo di dimora e 14 sequestri preventivi per un importo complessivo di oltre 740.000 euro. In totale 17 le persone denunciate e 13 le società coinvolte nella presunta frode, operanti nel settore della produzione e commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli, localizzate soprattutto nel comprensorio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pisa, diretta dalla procura della città toscana, ha portato all’esecuzione di 6 misure di custodia cautelare agli, metà in carcere e metà ai domiciliari, per reati di natura tributaria, tra cui l’emissione dio altri documenti per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante uso dio altri documenti per operazioni inesistenti. Eseguite2 misure dell’obbligo di dimora e 14 sequestri preventivi per un importo complessivo di oltre 740.000 euro. In totale 17 le persone denunciate e 13 le società coinvolte nella presunta frode, operanti neldella produzione e commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli, localizzate soprattutto nel comprensorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : I coniugi #Renzi assolti: hanno emesso 160 mila euro di parcelle, ma non per far evadere le tasse al fornitore di p… - News__Italia : “Fatture false ma non c’è stato dolo”: assolti in Appello i genitori di Matteo Renzi: - SocrateOnLine : @ImolaOggi No, è vero!! Anche io faccio sempre fatture false, ma senza dolo. Così, per diletto. A scopo ricreativo…… - armandopix : RT @gicolino69: @laura_ceruti Mi racomando lègga bene, le fatture eran sì false ma non vi fu dolo. Ergo, il reato c’era. La messa va detta… - NidoDelBiscione : @ImolaOggi Fatture false senza dolo? ?? Da quando è una giustificazione per evitare la condanna? -