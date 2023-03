Fai a Primavera | in Campania aperti 40 siti

(Di martedì 21 marzo 2023) È il più importante, e consolidato, evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese: da Napoli a Ercolano, da Capri a Sorrento, da Pozzuoli a Caserta al Cilento passando per Avellino e Benevento, tornano sabato 25 e domenica 26 marzo le Giornate Fai dianche incon visite in più di 40 luoghi della bellezza. Appuntamento di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi, in Italia propone l’apertura di ben 750 luoghi inaccessibili o poco noti di 400 città. Ad ospitare la presentazione del programma campano è stato Palazzo Salerno, il più antico di Piazza del Plebiscito dopo Palazzo Reale, sede del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico delle Giornate svelando anche un sorprendente giardino storico. Ville e palazzi, aree archeologiche, castelli, ...

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l'appuntamento con le "Giornate Fai di Primavera", il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31a edizione, la manifestazione di punta

