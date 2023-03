Faccia a faccia con Papa Francesco: il trailer dello speciale originale spagnolo (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco il trailer ufficiale di faccia a faccia con Papa Francesco, lo speciale originale spagnolo che debutterà il 5 aprile 2023 su Disney+. Sky ha appena diffuso il trailer ufficiale di faccia a faccia con Papa Francesco, lo speciale originale spagnolo diretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez che debutterà il 5 aprile 2023 in esclusiva su Star, all'interno di Disney+. Girato a Roma, lo speciale si concentra sull'incontro tra l'attuale capo della Chiesa cattolica e dieci giovani adulti di età e provenienza diverse, con vite ed esperienze ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco ilufficiale dicon, loche debutterà il 5 aprile 2023 su Disney+. Sky ha appena diffuso ilufficiale dicon, lodiretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez che debutterà il 5 aprile 2023 in esclusiva su Star, all'interno di Disney+. Girato a Roma, losi concentra sull'incontro tra l'attuale capo della Chiesa cattolica e dieci giovani adulti di età e provenienza diverse, con vite ed esperienze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : 'Su #Rabiot abbiamo cercato diverse angolazioni ma non c'è un'immagine certa che faccia vedere il contatto del brac… - Agenzia_Ansa : La premier Meloni al Senato: 'Non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti in spese militari,… - FratellidItalia : ?? Nelle scelte politiche noi ci mettiamo la faccia, a differenza di altri. Ascoltate il Presidente @GiorgiaMeloni. - ElinaFiorini7 : RT @MaddalenaMns: E mentre cerco di dormire vedo lui, solo senza amici con la faccia di chi ha capito di aver fatto troppe cazzate, che inv… - franzofFulham : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni ...anche se ha la faccia come il culo! -