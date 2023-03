Fabrizio Romano: Al Tottenham sono in corso discussioni interne sulla situazione di Antonio Conte con… (Di martedì 21 marzo 2023) sono in corso discussioni interne al Tottenham sulla situazione di Antonio Conte con Daniel Levy che avrà l’ultima parola, poiché il piano di Conte di lasciare alla fine della stagione era già chiaro dopo la sconfitta in UCL #THFC Le parole di Conte erano dirette ai giocatori, non al consiglio o al proprietario. pic.twitter.com/A4rw74bhSx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 21 marzo 2023)inaldicon Daniel Levy che avrà l’ultima parola, poiché il piano didi lasciare alla fine della stagione era già chiaro dopo la sconfitta in UCL #THFC Le parole dierano dirette ai giocatori, non al consiglio o al proprietario. pic.twitter.com/A4rw74bhSx —(@) 20 marzo 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

