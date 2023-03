Fabrizio Corona contro Fedez: ‘Il marito di Chiara Ferragni ha avuto una relazione con Luis Sal’ (Di martedì 21 marzo 2023) Fabrizio Corona torna a scendere in campo contro il rapper, Fedez. La coppia Fedez-Ferragni, nell’ultimo periodo, ha fatto molto parlare di sé, a causa del bacio tra il rapper e il cantante Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Un’effusione a causa della quale si è pensato che ci fosse aria di crisi in casa Ferragnez. E in merito aveva parlato anche Corona che aveva evidenziato come la Ferragni fosse intenzionata a chiedere il divorzio. Il re dei paparazzi allude a una storia tra Fedez e Luis Sal Ma Fedez e Chiara sono tornati sui social, dopo un lungo periodo di assenza. Video e foto di famiglia che sembrerebbero far pensare che il peggio sia ormai passato. Ma il re dei paparazzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023)torna a scendere in campoil rapper,. La coppia, nell’ultimo periodo, ha fatto molto parlare di sé, a causa del bacio tra il rapper e il cantante Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Un’effusione a causa della quale si è pensato che ci fosse aria di crisi in casa Ferragnez. E in merito aveva parlato ancheche aveva evidenziato come lafosse intenzionata a chiedere il divorzio. Il re dei paparazzi allude a una storia traSal Masono tornati sui social, dopo un lungo periodo di assenza. Video e foto di famiglia che sembrerebbero far pensare che il peggio sia ormai passato. Ma il re dei paparazzi ...

