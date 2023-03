Fabri Fibra è morto Ma è una fake news | la storia della bufala sul rapper

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Fabri Fibra è morto: la bufala che continua a incendiare il Web #fabrifibra #20marzo #bufala - RADIOEFFEITALIA : IL MIO AMICO ( FEAT.FABRI FIBRA) - pomons2 : @murielismoo Quella di fibra con scritto “IO ODIO FABRI FIBRA”? - valecreati : @VietatoMorireE La mia è un idea un po’ astratta , mi fa ricordare le ore o i minuti vuoti , che puntualmente vengo… - nonabitoalmare : buongiorno ho appena scoperto che nesli è il fratello di fabri fibra sono sconvolta -

Estratto da www.tgcom24.mediaset.itmal di stomaco 1è morto in un incidente stradale. La bufala che da anni corre in Rete è tornata alla ribalta in questi giorni, tornando a far preoccupare fan, almeno per il ...è rapidamente diventato il nome del giorno, ancora una volta a causa di una bufala . Non è la prima volta che il rapper viene dato per morto e in questi giorni tanti fan si sono ritrovati ...Leggi Anchemostra il suo 'Caos': fuori il decimo album del pilastro dell'hip hop italianoin realtà sta benissimo e ultimamente non è stato nemmeno protagonista di qualche notizia di ...

Fabri Fibra è morto: la bufala che continua a incendiare il Web TGCOM

Nel 2012 poi nel 2018 e ancora nel 2022, fino all'ultimo allarme lanciato pochi giorni fa. "Fabri Fibra è morto". Ciclicamente la notizia della morte del rapper si diffonde a macchia d'olio sui social ...Anche oggi sul web è stata riportata la notizia della morte di Fabri Fibra. La notizia, subito smentita, rientra in un ciclo di fake news che coinvolge il rapper da anni.