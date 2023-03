Explorer 100% elettrico | il primo SUV Ford a emissioni zero

(Di martedì 21 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –ha svelato in anteprima mondiale il nuovo, ilveicolo aprodotto dal marchio presso l’Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da apripista all’impegno dell’Ovale Blu: vendere in Europa, entro il 2030, una gamma di vettureelettriche. La linea aerodinamica trasferisce lo spirito e lo stile degli iconici SUV americani “targati”in una nuova era, attraverso un design a “scudo” che sostituisce la tradizionale griglia anteriore. Di medie dimensioni e con un bagagliaio da 450 litri, ospita fino a cinque persone e offre tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio con la famiglia. Progettato e costruito in Germania, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EstebBeltramino : Ford apre una nuova era con Explorer 100% elettrico #motori - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico - - ItaliaNotizie24 : Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico - vivereitalia : Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico - solomotori : Ford apre una nuova era con Explorer 100% elettrico -

Non solo un nuovo modello in gamma ma l'apertura di un nuovo corso che Ford ha intrapreso.% elettrico, il Suv a zero emissioni che Ford ha svelato oggi in anteprima mondiale, combina lo stile americano a un Dna moderno e rivolto al futuro dell'Ovale Blu. Il nuovoè ...... allora possiamo concludere che oltre la meta delle galassie entromegaparsec dalla Via Lattea ... Solo il Multi Unit Spectroscopic(Muse), che e montato su uno dei quattro telescopi del ...Ford ha svelato in anteprima mondiale il nuovo% elettrico, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio presso l'Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da apripista all'impegno dell'Ovale Blu: vendere in ...

Ford apre una nuova era con Explorer 100% elettrico - Prove e Novità Agenzia ANSA

Il nuovo SUV 100% elettrico Ford Explorer viene progettato e costruito in Germania, offre un’eccezionale esperienza digitale a bordo, aiutando sia i conducenti che i passeggeri a restare sempre ...Ford ha svelato in anteprima mondiale il nuovo Explorer 100% elettrico, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio presso l’Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da ...